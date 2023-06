Champions League 2023-2024: fasce, date e analisi della nuova edizione

CalcioWeb

La Champions League va di fretta. Neanche il tempo di festeggiare per il Manchester City, o di leccarsi le ferite per l’Inter, dopo la finalissima di ieri notte, che il pensiero volge già alla prossima stagione.

La Champions League 2023-2024 sarà ricca di sorprese, grandi assenti e ben 4 italiane pronte per sognare ancora: il Napoli è l’unica in prima fascia in quanto vincitrice del campionato, l’Inter in seconda, Milan e Lazio in terza.

Le date

Il primo step sarà il sorteggio dei gironi del 1° settembre. Poi si comincia con le partite:

1ª Gara: 19-20 settembre

2ª Gara: 3-4 ottobre

3ª Gara: 24-25 ottobre

4ª Gara: 7-8 novembre

5ª Gara: 28-29 novembre

6ª Gara: 12-13 dicembre

Il sorteggio degli ottavi avverrà il 15 dicembre, mentre le gare si giocheranno:

andata: 13-14 e 20-21 febbraio

ritorno: 5-6 e 12-13 marzo

Il sorteggio dei quarti sarà il 15 marzo, le gare si giocheranno:

andata: 9-10 aprile

ritorno: 16-17 aprile

Il sorteggio delle semifinali è previsto per il 19 marzo, le partire si giocheranno:

andata 30 aprile-1 maggio

ritorno: 7-8 maggio

La finale si disputerà l’1 giugno allo stadio Wembley di Londra.

Grandi assenti e incognite

Diverse le big che hanno mancato l’appuntamento con la qualificazione. Liverpool e Chelsea fra i nomi più altisonanti dalla Premier League. Per l’Italia la grande assente è la Juventus che giocherà, salvo novità UEFA, la Conference League. La Roma dovrà accontentarsi dell’Europa League. Niente da fare anche per Tottenham e Ajax.

Da valutare le posizioni di due top club già qualificati. Il Barcellona è alle prese con il caso dei pagamenti al vicepresidente del comitato arbitrale spagnolo Negreira: rischia una squalifica per antisportività. Il Manchester City è invece accusato di aver violato il Fair Play finanziario per oltre 100 volte dal 2009 al 2018.

Le fasce

Per il Napoli, unica testa di serie fra le italiane, i pericoli arrivano dalla seconda fascia, ricca di talento tanto quanto la prima (occhio a Real Madrid, ma anche alle inglesi Arsenal e Manchester United) e dalla quarta in cui Newcastle e Real Sociedad sarebbero avversarie scomode.

Per l’Inter, inserita in seconda fascia, si prospetta un girone più abbordabile particolarmente se dalla prima fascia si riuscissero ad evitare (City, Bayern, PSG, Barcellona). Più difficile il cammino di Milan e Lazio, inserite in terza fascia, che rischiano un girone di ferro con la possibilità di incontrare 2 big dalle fasce superiori.

1ª Fascia

Manchester City ★★★★★

Bayern Monaco ★★★★

Napoli ★★★★

Barcellona ★★★★

PSG ★★★★

Benfica ★★★

Siviglia ★★★

Feyenoord ★★

2ª Fascia

Real Madrid ★★★★★

Inter ★★★★

Arsenal ★★★★

Manchester United ★★★★

Borussia Dortmund ★★★★

Atletico Madrid ★★★

Porto ★★★

Lipsia ★★★

3ª Fascia

Milan ★★★

Lazio ★★★

Salisburgo ★★

Shakhtar ★★

Stella Rossa ★★

Rangers * ★★

Dinamo Zagabria * ★★

Braga * ★★

4ª Fascia

Newcastle ★★★

Real Sociedad ★★★

Galatasaray * ★★

Celtic ★★

Union Berlino ★★

Lens ★★

Copenaghen * ★

Young Boys * ★

* Le squadre devono ancora superare preliminari e/o Playoff