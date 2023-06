Chelsea, è Nkunku il nuovo attaccante: le cifre dell’accordo | VIDEO

CalcioWeb

Il Chelsea inizia con il botto il calciomercato estivo con l’intenzione di riscattare l’ultima pessima stagione. E’ ufficiale l’arrivo dal Lipsia di Christopher Nkunku per 60 milioni di euro, il calciatore ha firmato un contratto di 6 anni. Si tratta di un attaccante in grado di giocare da prima o seconda punta, è un calciatore rapido e con un ottimo fiuto per il gol.

“Il Chelsea è lieto di annunciare che Christopher Nkunku si unirà al club dall’RB Lipsia prima della stagione 2023/24. Il 25enne, che è stato convocato dieci volte dalla Francia, ha firmato un contratto di sei anni, a partire dal 1 luglio. Benvenuto a Chelsea, Christopher!”, si legge sul sito del club inglese.

“Sono incredibilmente felice di unirmi al Chelsea. È stato fatto un grande sforzo per portarmi qui e non vedo l’ora di incontrare il mio nuovo allenatore e i miei compagni di squadra e mostrare ai tifosi del Chelsea cosa posso fare in campo. Avendo giocato in Ligue 1 e Bundesliga, ora voglio giocare in Premier League, uno dei campionati più forti del mondo. Sono molto entusiasta per questa sfida e sarò orgoglioso di indossare la maglia del Chelsea”, le prime parole dell’attaccante.

Nkunku is a Blue! 🔵 pic.twitter.com/NASfDOG0Xg — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 20, 2023