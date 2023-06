Chi sono Anitta, Burna Boy e Alesso? Ecco i performer della finale di Champions League

CalcioWeb

Tutto pronto per la finale di Champions League fra Manchester City e Inter in programma all’Ataturk Olympic Stadium di Istanbul. Ma prima, come di consueto, toccherà al Pepsi Kick Off Show aprire la serata e scaldare il pubblico in vista della partita. Si esibiranno la cantante brasiliana Anitta, il cantautore e produttore nigeriano Burna Boy e il dj italo-svedese Alesso. Scopriamo insieme chi sono.

Chi è Anitta?

Anitta è una performer brasiliana, famosissima in patria e con un buon seguito anche all’estero, come dimostrano i 64 milioni di fan che venta su Instagram. In Italia l’abbiamo ascoltata in “Un altro ballo” e “Paloma” con Fred de Palma e in “Capitan” di RVFV e Sfera Ebbasta.

Nella sua carriera Anitta ha pubblicato cinque album in studio: Anitta (2013), Ritmo perfeito (2014), Bang (2016), Kisses (2019, nominato “Best Urban Album” ai Latin GRAMMY® Awards) e “Versiones de mí” (2022). Il suo successo maggiore è “Envolver” ha superato i 530 milioni di ascolti su Spotify, raggiungendo la cima della Spotify Global 200, diventando la prima artista brasiliana a riuscirci. Fra i ft principali di Anitta troviamo: Cardi B, Snoop Dogg, Maluma, Becky G, Madonna, Ozuna, Major Lazer e J Balvin.

Chi è Burna Boy?

Burna Boy è un cantautore di origini nigeriane salito alla ribalta nel 2012 con “Like to Party”. Nel 2018 la firma con la major Outside con la quale ha prodotto gli album African Giant (2019), Twice as Tall (2020) e Love, Damini (2022).

Nel 2019 è stato premiato come Best International Act ai BET Awards, mentre con “Twice as Tall” ha vinto un Grammy Award come Best Global Music Album nel 2020. Nell’ultimo album, che contiene il successo “Last Last”, ha collaborato con artisti del calibro di Ed Sheeran, J. Balvin e Khalid, tra gli altri.

Chi è Alesso?

Alesso è un famoso dj e produttore svedese di origini italiane. La capacità di mixare house e pop gli ha regalato grande fama in ambito internazionale e la possibilità di collaborare con Katy Perry, Tove Lo, Calvin Harris e Marshmello, remixando successi di Avicii, Swedish House Mafia e Tiesto.

Tra le canzoni più famose ci sono “Words” con Zara Larsson, “Heroes (we could be)”, “Calling (Lose My Mind)” del 2012 (con Sebastian Ingrosso e Ryan Tedder) e “Under Control” del 2013 (con Calvin Harris e Hurts). Nel 2017 ha collaborato con Anitta nella canzone “Is that for me”.