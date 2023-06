Condizioni Sergio Rico, l’aggiornamento della moglie fa ben sperare

CalcioWeb

Arriva una buona notizia sulle condizioni di salute di Sergio Rico. Il portiere del PSG, vittima di una caduta da cavallo lo scorso 28 maggio, era entrato due volte in coma. La moglie Alba Silva, sui social ha dato un aggiornamento sulla situazione.

“Sergio comunica. Ci chiama per nome, sa chi siamo, non ha problemi di memoria. Speriamo possa uscire dalla terapia intensiva il prima possibile, ma i dottori devono essere sicuri e non hanno ancora deciso. C’è fiducia“, ha dichiarato.

Sergio sa cosa gli è successo? “Non credo, – ha risposto la moglie – ma dovremo aspettare che possa davvero esprimersi. Stiamo solo cercando, per ora, di farlo stare bene, tranquillo“.