Di Francesco, l’ultima occasione da non fallire: è fatta con il Frosinone

E’ Eusebio Di Francesco il sostituto di Fabio Grosso al Frosinone. Il ribaltone in panchina dopo la promozione in Serie A ha scatenato motivi di discussione, l’ex calciatore della Nazionale italiana è ad un passo dalla panchina della Sampdoria.

Il Frosinone si è messo subito alla ricerca di un sostituto all’altezza e dopo una serie di contatti ha deciso di affidare la panchina ad Eusebio Di Francesco. Il tecnico 53enne è reduce da esperienze molto deludenti e non potrà permettersi un altro passo falso. L’impresa al Frosinone non si preannuncia per nulla facile, in una squadra neopromossa e chiamata da una mezza rivoluzione sul mercato per lottare in Serie A.

Chi è Di Francesco

Nel 2008 inizia la carriera da allenatore, al Lanciano. Poi Pescara e Lecce. Il definitivo salto di qualità si registra al Sassuolo in Serie A. La squadra gioca un calcio spettacolare e riesce a raggiungere risultati sorprendenti. Nel 2017 la grande occasione: la Roma. Il rendimento è nel complesso ottimo e il punto più alto è stato raggiunto con la semifinale di Champions League dopo la storica rimonta contro il Barcellona, poi l’eliminazione in semifinale contro il Liverpool.

Poi un crollo evidente nelle successive tre esperienze: Sampdoria, Cagliari e Verona. Le avventure si sono concluse con la rescissione ai blucerchiati e poi due esoneri. Adesso la panchina del Frosinone.