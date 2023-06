Svolta Di Maria, c’è l’accordo: il ‘Fideo’ è pronto a ripartire

CalcioWeb

Angel Di Maria è pronto ad iniziare un’altra avventura della sua carriera. Le qualità dell’argentino non sono assolutamente in discussione e sono state confermate dal rendimento di altissimo livello con la maglia dell’Argentina al Mondiale in Qatar. L’esperienza alla Juventus è stata, invece, dai due volti e condizionata dal rapporto non proprio idilliaco con Massimiliano Allegri.

E’ un calciatore argentino classe 1988, dotato di una qualità sopra la media. Nel corso della carriera ha giocato in tantissimi ruoli del reparto avanzato, soprattutto in zona esterna. La prima avventura è stata con la maglia del Rosario Central, poi Benfica, Real Madrid, Manchester United, Psg e proprio Juventus.

Di Maria, c’è l’accordo

A distanza di 13 anni dall’ultima volta Angel Di Maria è pronto a tornare al Benfica. Le parti sono in contatti per definire il contratto e la trattativa è ormai in via di definizione. La squadra dovrà confermare la vittoria dell’ultimo campionato e Angel Di Maria è un calciatore di assoluta garanzia dal punto di vista tecnico.