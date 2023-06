Edin Dzeko cambia maglia: ufficiale l’addio all’Inter

CalcioWeb

Sono ore caldissime in casa Inter. La notizia del giorno riguarda sicuramente l’offerta shock dall’Arabia Saudita per Simone Inzaghi, in più è stato ufficializzato l’addio di uno dei principali protagonisti delle ultime stagioni: Edin Dzeko. Il bosniaco si è sempre dimostrato un attaccante preziosissimo, dentro e fuori dal campo.

E’ finita dopo due anni l’esperienza all’Inter. L’attaccante bosniaco nella prossima stagione indosserà la maglie del Fenerbahce, come confermato direttamente dal club con un comunicato ufficiale. “L’attaccante di fama mondiale Edin Dzeko verrà a Istanbul per superare le visite mediche e completare la trattativa per il trasferimento”, si legge sul profilo Twitter.

Le qualità di Edin Dzeko non sono mai state in discussione. Il bosniaco si è sempre dimostrato un calciatore affidabile anche dal punto di vista realizzativo, in particolar modo nelle esperienze con le maglie di Wolfsburg, Manchester City, Roma e proprio Inter.