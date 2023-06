Emozioni al ‘Maradona’: lo striscione a Spalletti e le lacrime di Quagliarella | FOTO

CalcioWeb

Si è conclusa la stagione esaltante in casa Napoli, campione d’Italia per la terza volta nella sua storia. La squadra di Luciano Spalletti è scesa in campo nella sfida dell’ultima giornata di campionato contro la Sampdoria e la sfida si è conclusa sul risultato di 2-0 con il gol di Osimhen su calcio di rigore e Simeone con una prodezza.

Continua la festa del Napoli per la vittoria dello scudetto. In particolar modo omaggio dello stadio per Luciano Spalletti, all’ultima sulla panchina azzurra: “ciao mister”, è lo striscione per l’allenatore. Emozioni anche per Quagliarella, forse all’ultima con la Sampdoria. L’attaccante è scoppiato a piangere.

Osimhen è stato premiato come capocannoniere: “sono contento per questo premio. E’ straordinario essere il capocannoniere della Serie A. Sono felice per me, per il team e per la mia famiglia. E’ uno dei miei migliori obiettivi raggiunti in carriera. Sono felice e molto motivato per fare ancora meglio la prossima stagione. Spalletti? Un grande mister e un grande uomo. Merita di essere il miglior tecnico della Serie A. Non so per il futuro. E’ il presidente che decide. La gente di Napoli mi ha mostrato grande amore”.