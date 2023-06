Europa League, il bel gesto di Mourinho: regala la medaglia a un bambino

CalcioWeb

La finale di Europa League fra Roma e Siviglia si è chiusa con un finale piuttosto polemico. Battibecchi fra le panchine, gialli estratti a volontà, un rigore reclamato dai giallorossi e un altro penalty, fatto ribattere dopo la parata che aveva tenuto in vita i capitolini, trasformato in seconda battuta da Montiel che ha consegnato la coppa al Siviglia.

Fra le polemiche e la tensione c’è un uomo che, per un’intera carriera, si è trovato sempre a suo agio. Josè Mourinho, il condottiero della Roma, arrivato a un passo dall’ennesima impresa e che da ieri ha perso, per la prima volta, una finale.

Il bel gesto di Mou

Un faccia a faccia con l’arbitro, una strigliata al presidente della commissione arbitrale UEFA Rosetti e dubbi sul proprio futuro. Ma anche un bel gesto. Andato a salutare i tifosi della Roma presenti a Budapest al termine della partita, Mourinho si è attardato durante la cerimonia di consegna delle medaglie.

Una volta ricevuta la ‘runner up medal’, la medaglia del secondo classificato, Mou ha deciso di regalarla a un piccolo tifoso della Roma, rendendo la sua serata un po’ meno amara. Un gesto divenuto un po’ una tradizione per il portoghese, poco abituato a perdere le finali, ma che ha sempre voluto fare un dono ai propri tifosi sostenendo che le medaglia della vittoria per lui hanno poco valore, figuriamoci quelle che simboleggiano una sconfitta.