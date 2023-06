Europei U21 2023, così non Var-e! Italia derubata: la Francia passa 2-1

CalcioWeb

Contro la Francia, una delle Nazionali più forti al mondo e fra le principali candidate alla vittoria del torneo, si poteva anche perdere. L’Italia non partiva di certo favorita, del resto. Ma non ci sta perdere così. Esordio amaro per gli azzurri agli Europei U21 2023 con una sconfitta per 2-1 contro i ‘Bleau’ che si lascia dietro una forte scia di polemiche.

Arbitraggio non all’altezza, diversi episodi dubbi (per non chiamarli direttamente errori) e l’assenza di Var e goal line technology a completare il tutto. Saranno felici i trogloditi che vorrebbero meno tecnologia nel pallone e partite decise dagli errori arbitrali.

L’Italia va sotto con un gol pazzesco di tacco di Kalimuendo, ma recupera con un colpo di testa di Pellegri. Il gol del vantaggio dei francesi, nella ripresa, è viziato da un fallo netto su Okoli a inizio azione e successivamente dal grave errore di Udogie che regala a Barcola la palla del 2-1. Italia che protesta per due rigori, uno per tempo: prima l’atterramento di Ricci, poi un tocco di mano. L’arbitro lascia correre.

Il direttore di gara non può fare lo stesso sul fallo da ultimo uomo di Balde su Gnonto lanciato a rete: cartellino rosso, appena fuori area. L’Italia si sbilancia, attacca a testa bassa, ma trova uno strepitoso Chevalier a dire di no a Cancellieri.

Lo stesso fa il palo con Bellanova, ma per merito dell’arbitro: il colpo di testa del terzino azzurro sbatte sul legno e sembra entrare in rete, ma un difensore della Francia spinge fuori la sfera: guardalinee fuori posizione, per l’arbitro la palla è fuori. L’Italia si arrende alla sfortuna e agli episodi, ma dimostra di giocare allo stesso livello della Francia.

