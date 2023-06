Francia-Italia, gol non dato a Bellanova: svista pazzesca dell’arbitro | VIDEO

CalcioWeb

Nel 2023, dopo anni in cui la tecnologia è entrata stabilmente a far parte del mondo del calcio, si può giocare un Europeo senza Var e Goal Line Technology? Secondo l’UEFA sì e i risultati sono da medioevo calcistico.

L’Italia perde 2-1 contro la Francia all’esordio e reclama per due rigori molto dubbi, un fallo netto sul gol del vantaggio francese e soprattutto una rete non convalidata per svista arbitrale. Proprio quest’ultimo episodio, nel finale di gara, ha dell’incredibile: Bellanova incrocia di testa, la palla sbatte sul palo ed entra prima che il difensore della Francia riesca a cacciarla fuori.

Guardalinee fuori posizione, l’arbitro senza Var nè GLT decide di lasciar proseguire (come in ogni altro episodio dubbio). Italia sconfitta, ma oggi ha perso il calcio moderno.

QUESTO ERA GOL RAGAZZI AHAHAHA, IL PALLONE ERA ENTRATO TUTTO 🤣🤣 CHE LADRATA CLAMOROSA @UEFA FATE SCHIFO, MAFIOSI 🤡 E c’è gente che è contro la Goal Line Technology e contro il VAR… vi meritate questo ogni partita #FranciaItalia #EuroU21 pic.twitter.com/ccXXN8nkbM — Patrick 🐺 (@PatrickASRfan) June 22, 2023