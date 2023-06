Europei U21, l’Italia ko con la Norvegia ed eliminata: perchè passa la Svizzera?

CalcioWeb

Dopo un’ottima prova contro la Francia, condizionata da errori clamorosi dell’arbitro e dall’assenza di Var e Goal Line Technology, e una vittoria importante contro la Svizzera, l’Italia si spegne sul più bello, quando conta di più. Sarebbe bastato un pareggio contro la Norvegia, fanalino di coda del girone, per passare il turno come seconda, ma l’Italia ha chiuso il girone come terza in virtù della sconfitta maturata per 0-1. Per l’Italia niente pass per le Olimpiadi.

Funziona poco o nulla negli azzurri, imprecisi e spreconi, contro un avversario che ha dimostrato ben poco. Nella ripresa una disattenzione della difesa permette a Botheim, attaccante della Salernitana, di battere Carnesecchi per l’1-0 che decide la gara. Al triplice fischio sia la Norvegia che l’Italia sono fuori, passa il turno la Svizzera battuta 4-1 dalla Francia. Vediamo perchè.

Perchè passa la Svizzera?

Il regolamento è un po’ contorto e, come spesso accade quando entra in gioco la classifica avulsa a più squadre, diventa complicato capire la discriminante che decide il passaggio del turno. Il primo punto da tenere in considerazione riguarda gli scontri diretti, situazione di parità fra Italia che ha battuto la Svizzera che ha battuto a sua volta la Norvegia che, questa sera, ha superato proprio gli azzurri.

Il secondo punto da tenere in considerazione riguarda la differenza reti negli scontri diretti, che per tutte e 3 le squadre dà somma 0. Entrano in gioco dunque i gol segnati negli scontri diretti e a essere premiata è proprio al Svizzera che con 4 gol segnati supera di una sola lunghezza Italia e Norvegia ferme a 3.