Europei Under 21: calendario, gironi e cammino dell’Italia

L’attesa è quasi finita e l’Europeo Under 21 è pronto a regalare spettacolo. La competizione è in programma fino all’8 luglio in Georgia e Romania e l’Italia si prepara per un ruolo da grande protagonista.

L’Italia di Nicolato è stata inserita nel Gruppo D in bella compagnia di squadre molto pericolose come Francia, Norvegia e Svizzera. Inghilterra e Germania inserite nel gruppo C con Repubblica Ceca e Israele. La Spagna è la favorita nel gruppo B, in quello A Portogallo, Belgio, Olanda e Georgia. Ai quarti di finale le prme due classificate di ogni girone.

GIRONI EUROPEI UNDER 21

GIRONE A: Georgia, Portogallo, Belgio, Olanda.

GIRONE B: Romania, Spagna, Ucraina, Croazia.

GIRONE C: Repubblica Ceca, Inghilterra, Germania, Israele.

GIRONE D: Italia, Francia, Norvegia, Svizzera.

Il calendario

Mercoledì 21 giugno

Ore 18.00 Georgia-Portogallo

Ore 18.00 Belgio-Olanda

Ore 18.00 Ucraina-Croazia

Ore 20.45 Romania-Spagna

Giovedì 22 giugno

Ore 18.00 Repubblica Ceca-Inghilterra

Ore 18.00 Germania-Israele

Ore 18.00 Norvegia-Svizzera

Ore 20.45 Francia-Italia

Sabato 24 giugno

Ore 18.00 Georgia-Belgio

Ore 18.00 Portogallo-Olanda

Ore 18.00 Romania-Ucraina

Ore 20.45 Spagna-Croazia

Domenica 25 giugno

Ore 18.00 Repubblica Ceca-Germania

Ore 18.00 Inghilterra-Israele

Ore 18.00 Svizzera-Italia

Ore 20.45 Norvegia-Francia

Martedì 27 giugno

Ore 18.00 Olanda-Georgia

Ore 18.00 Portogallo-Belgio

Ore 20.45 Croazia-Romania

Ore 20.45 Spagna-Ucraina

Mercoledì 28 giugno

Ore 18.00 Inghilterra-Germania

Ore 18.00 Israele-Repubblica Ceca

Ore 20.45 Svizzera-Francia

Ore 20.45 Italia-Norvegia

QUARTI DI FINALE

Sabato 1 luglio

Ore 18.00 Quarto di finale #1: prima Girone A – seconda Girone C

Ore 21.00 Quarto di finale #2: prima Girone C – seconda Girone A

Domenica 2 luglio

Ore 18.00 Quarto di finale #3: prima Girone B – seconda Girone D

Ore 21.00 Quarto di finale #4: prima Girone D – seconda Girone B

SEMIFINALI

Mercoledì 5 luglio

Ore 18.00 vincente quarto di finale #1 – vincente quarto di finale #2

Ore 21.00 vincente quarto di finale #3 – vincente quarto di finale #4

FINALE

Domenica 8 luglio

Ore 18.00 vincente semifinale #1 – vincente semifinale #2