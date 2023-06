Bufera Europei Under 21: “Francia-Italia da ripetere”

CalcioWeb

L’Europeo Under 21 si è aperto con un vero e proprio giallo, in particolar modo si sono scatenate le reazioni sull’esordio dell’Italia contro la Francia. La partita della squadra di Nicolato si è conclusa sul risultato di 2-1 ed è stata nettamente condizionata dagli ‘orrori’ arbitrali. La Francia passa in vantaggio con una magia di tacco di Kalimuendo dopo 22 minuti, al 36′ il pareggio di Pellegri con un colpo di testa.

L’Italia sfiora il gol del vantaggio, poi la beffa del gol di Barcola per il definitivo 2-1, su errore di Udogie. La partita è salita alla ribalta anche e soprattutto per le sviste arbitrali e gli errori del direttore di gara sono stati gravissimi.

La moviola

Il primo caso da moviola si verifica all’inizio del secondo tempo, quando da calcio d’angolo si registra la deviazione di Pirola e il netto fallo di mano di Kalulu. Il rigore è netto, ma il Var non c’è e l’arbitro non concede il penalty.

Il secondo episodio è in occasione del gol del vantaggio della Francia. Fallo nettissimo di Amine Gouiri su Caleb Okoli, la gamba è tesa e il colpo sul piede dell’avversario evidente. L’ultimo episodio, quello più clamoroso, si verifica nel finale. Colpo di testa di Bellanova che sbatte sul palo ed entra nettamente in porta, prima del rinvio di Lukeba. L’arbitro non covalida il gol e il guardalinee di certo non lo aiuta.

Sui social si è alzato un vero e proprio polverone e la decisione di introdurre il Var dai quarti di finale suona come una beffa. I tifosi italiani chiedono la ripetizione della gara per un errore tecnico dell’arbitro, ma purtroppo con poche speranze di successo.