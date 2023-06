Europei Under 21, esordio dell’Italia: le probabili formazioni contro la Francia

CalcioWeb

E’ sempre più alta l’attesa per l’esordio dell’Italia all’Europeo Under 21 contro la Francia. Battesimo di fuoco per la squadra di Nicolato contro un avversario di altissimo livello e candidato per la vittoria finale. Gli Azzurrini non hanno paura e l’intenzione è mandare subito un messaggio alle avversarie.

L’Italia potrebbe schierarsi con il 3-5-2 con maggiori possibilità di disputare una partita attenta nella prima parte. In difesa spazio a Scalvini, sugli esterni Udogie e Bellanova, ovviamente Tonali nel ruolo di centrale. In vantaggio per la coppia d’attacco Pellegri e Gnonto. Nella Francia occhio a Thuram.

Italia-Francia U21, le probabili formazioni

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Pirola, Lovato, Scalvini; Udogie, Tonali, Rovella, Esposito, Bellanova; Pellegri, Gnonto. Ct: Nicolato. A disposizione: Caprile, Turati, Cambiaso, Cittadini, Okoli, Parisi, Bove, Miretti, Ricci, Cambiaghi, Cancellieri, Colombo.

Indisponibili: Nessuno. Squalificati: Nessuno. Diffidati: Nessuno.

FRANCIA (4-3-3): Meslier; Nkounkou, Badé, Kalulu, Diakité; Le Fée, Caqueret, Thuram; Gouiri, Kalimuendo, Barcola. Ct: Ripoll.

A disposizione: Chevalier, Bajic, Simakan, Lubeka, Larouci, Gendrey, Koné, Chotard, Olisé, Cherki, Adli, Wahi.