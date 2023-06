Europei U21, la Georgia ai quarti e la Spagna vince il girone al 90′ | CLASSIFICHE

CalcioWeb

In attesa della partita decisiva dell’Italia contro la Norvegia, si sono registrati risultati clamorosi nelle altre partite dell’ultima giornata della fase a gironi dell’Europeo Under 21. Vera e propria impresa della Georgia che pareggia contro l’Olanda, chiude il girone al primo posto e stacca il pass per i quarti di finale. Al secondo posto il Portogallo, protagonista del successo contro il Belgio con il risultato di 2-1.

Nell’altro girone il primo posto è della Spagna, grazie al pareggio nello scontro diretto contro l’Ucraina, 2-2 il risultato finale con un gol al 90′. Partita anche tra eliminate, Croazia e Romania. La sfida si è conclusa sul risultato di 0-0.

LE CLASSIFICHE

GIRONE A

GEORGIA 5 AI QUARTI PORTOGALLO 4 AI QUARTI OLANDA 3 BELGIO 2

GIRONE B

SPAGNA 7 AI QUARTI UCRAINA 7 AI QUARTI CROAZIA 1 ROMANIA 1

GIRONE C

INGHILTERRA 6 REPUBBLICA CECA 3 GERMANIA 1 ISRAELE 1

GIRONE D

FRANCIA 6 ITALIA 3 SVIZZERA 3 NORVEGIA 0