Europei Under 21, l’Italia si riscatta: 2-3 alla Svizzera con il brivido | CLASSIFICHE

Partita dai due volti per l’Italia nella seconda giornata degli Europei Under 21. Gli azzurrini, dopo le polemiche per l’arbitraggio della sfida contro la Francia, sono riusciti a riscattarsi nel secondo match contro la Svizzera. Primo tempo di altissimo livello per la squadra di Nicolato, poi un netto calo nella ripresa e il rischio di compromettere il percorso verso il passaggio del turno.

L’Italia si schiera con la coppia formata da Pellegri e Gnonto, a centrocampo Tonali, Rovella e Bove. Inizio clamoroso degli Azzurrini che si portano in doppio vantaggio in 11 minuti con il colpo di testa di Pirola e poi con Gnonto. Alla fine del primo tempo Parisi sembra mettere il definitivo punto esclamativo sulla vittoria.

Nella ripresa la Svizzera rientra in partita con un uno-due micidiale firmato da Imeri e Amdouni. Nel finale il risultato non cambia, Svizzera-Italia 2-3. Nell’utima partita gli Azzurrini contro la Norvegia per il passaggio del turno. Nelle altre partite vittoria dell’Inghilterra contro l’Israele (2-0), tonfo della Germania contro al Repubblica Ceca (2-1). Nell’ultimo match di oggi successo della Francia contro la Norvegia (0-1).

Classifiche

Girone A

Georgia 4 Belgio 2 Olanda 2 Portogallo 1

Girone B

Spagna 6 Ucraina 6 Croazia 0 Romania 0

Girone C

Inghilterra 6 Repubblica Ceca 3 Germania 1 Israele 1

Girone D

Francia 6 Italia 3 Svizzera 3 Norvegia 0