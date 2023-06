Europei Under 21, l’Italia ai quarti se… Tutte le combinazioni

CalcioWeb

L’Italia è tornata pienamente in corsa per la qualificazione ai quarti di finale dell’Europeo Under 21. La squadra di Nicolato è stata in grado di riscattare la sconfitta all’esordio contro la Francia e le polemiche per gli errori arbitrali, la sfida contro la Svizzera è stata dai due volti. Partenza super degli azzurri in grado di portarsi sullo 0-3 con i gol di Pirola, Gnonto e Parisi. La rimonta della Svizzera si è fermata sul 2-3. Nell’altra partita del girone successo della Francia contro la Norvegia con il risultato di 0-1.

La classifica del girone sembra indirizzata con la Francia a 6 punti, Italia e Svizzera a 3 e Norvegia a 0. E’ già alta l’attesa per l’ultima partita dell’Italia contro la Norvegia, in grado di garantire la qualificazione degli Azzurrini ai quarti di finale.

Europei Under 21, l’Italia ai quarti se…

Se l’Italia dovesse perdere contro la Norvegia dovrebbe sperare nella vittoria della Francia. In quel caso Italia, Svizzera e Norvegia si troverebbero a 3 punti e si andrebbe ad analizzare la classifica avulsa. In caso di mancato successo della Francia, l’Italia sarebbe eliminata.

Se l’Italia dovesse pareggiare contro la Norvegia passerebbe come seconda in caso di sconfitta della Svizzera. In caso di sconfitta della Francia sarebbero proprio Svizzera e Francia a qualificarsi, con l’Italia eliminata.

Se l’Italia dovesse vincere contro la Norvegia, una vittoria o un pareggio della Francia garantirebbe la qualificazione agli azzurrini. Una vittoria della Svizzera porterebbe a dover analizzare la classifica avulsa tra Francia, Italia e Svizzera.