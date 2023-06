Europei Under 21, i protagonisti dell’Italia: le squadre di appartenenza e l’11 base

CalcioWeb

Prende il via l’Europeo Under 21 e l’Italia si candida ad un ruolo da grande protagonista. La squadra di Nicolato dovrà vedersela con Francia, Svizzera e Norvegia. Saranno i francesi i primi avversari della squadra di Paolo Nicolato, che farà il suo esordio giovedì 22 giugno alla Cluj Arena. Il secondo match vedrà gli Azzurrini opposti alla Svizzera domenica 25 giugno alle 18, mentre mercoledì 28 giugno alle ore 20.45 andrà in scena la sfida con la Norvegia.

Italia, tutti i protagonisti

PORTIERI

MARCO CARNESECCHI – E’ reduce dalla stagione positiva con la maglia della Cremonese, è di proprietà dell’Atalanta e considerato uno dei migliori estremi difensori in prospettiva.

ELIA CAPRILE – Una delle rivelazioni più belle del Bari. Il percorso si è fermato nei secondi finali della finale dei playoff di Serie B contro il Cagliari.

STEFANO TURATI – Dopo la bella stagione alla Reggina, si è confermato anche con quella del Frosinone ed è stato uno dei principali protagonisti della promozione nel campionato di Serie A.

DIFENSORI

BELLANOVA – L’ultima stagione non è stata da grande protagonista per il poco spazio concesso, ma le qualità non sono in discussione. E’ pronto al passaggio al Torino per giocare con continuità.

CAMBIASO – Si prepara per una stagione con la maglia della Juventus, dopo l’ottimo rendimento con quella del Bologna. E’ un terzino sinistro in grado di giocare anche a destra.

GIORGIO CITTADINI – E’ un difensore centrale di piede destro del Modena, ma di proprietà dell’Atalanta.

MATTEO LOVATO – Autore di una bella stagione con la maglia della Salernitana, si è dimostrato un difensore affidabile.

CALEB OKOLI – Difensore centrale dell’Atalanta di piede destro, classe 2001 e considerato di grande prospettiva.

FABIANO PARISI – Terzino sinistro, in grado di disimpegnarsi bene in entrambe le fasi del gioco. E’ nel mirino della Juventus.

LORENZO PIROLA – Un’altra giovane promessa della Salernitana, difensore centrale di piede sinistro classe 2002.

GIORGIO SCALVINI – Il calciatore più importante della retroguardia. E’ un punto di riferimento dell’Atalanta ed è già pronto per il difinitivo salto di qualità in una grande squadra.

DESTINY UDOGIE – Valore aggiunto dell’Udinese, è un terzino sinistro con ottime qualità di spinta ed è nel mirino anche della Nazionale maggiore.

CENTROCAMPO

EDOARDO BOVE – Protagonista del finale di stagione della Roma, è un centrocampista con ottime qualità e capacità di inserimento.

SALVATORE ESPOSITO – Reduce dall’amara retrocessione con la maglia dello Spezia, è un centrocampista centrale di piede destro classe 2000.

FABIO MIRETTI – Un punto di riferimento della Juventus, nonostante la giovane età. La seconda parte di stagione non è stata entusiasmante ed è in contatto per una cessione con l’intenzione di giocare con continuità.

SAMUELE RICCI – Centrocampista del Torino classe 2001. E’ considerato un calciatore ‘elegante’, dotato di una buona tecnica e ottima visione di gioco.

NICOLO’ ROVELLA – La stagione al Monza è stata quella della definitiva consacrazione. E’ un centrocampista centrale, bravo in entrambe le fasi del gioco.

SANDRO TONALI – Il top player del centrocampo. Calciatore completo e punto di riferimento del Milan. E’ uno dei migliori centrocampisti in circolazione.

ATTACCANTI

NICOLO’ CAMBIAGHI – E’ un altro gioiello dell’Atalanta, nell’ultima stagione è stato protagonista di un ottimo rendimento con la maglia dell’Empoli.

MATTEO CANCELLIERI – Attaccante delle Lazio classe 2001. E’ un esterno destro in grado di giocare anche il altre posizioni del reparto avanzato. E’ veloce e bravo a saltare l’uomo.

LORENZO COLOMBO – Di proprietà del Milan, l’ultima stagione al Lecce è stata delle definitiva consacrazione e si candida a diventare uno dei migliori attaccanti italiani.

WILFRIED GNONTO – Già nel giro della Nazionale italiana di Roberto Mancini, l’ultima stagione al Leeds si è conclusa con la retrocessione ed è probabile il ritorno in Italia.

PIETRO PELLEGRI – Considerato un futuro campione, non è riuscito ad ‘esplodere’ definitivamente. E’ di proprietà del Torino.

Italia, l’11 base

4-3-3: Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Pirola, Udogie/Parisi; Miretti, Tonali, Rovella; Cancellieri, Cambiaghi/Colombo, Gnonto.