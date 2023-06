Europei U21, Spagna e Ucraina ok: Girone A in bilico | CLASSIFICHE

CalcioWeb

Un girone ancora in bilico e uno in cui (quasi) tutto è già deciso. La seconda giornata degli Europei U21 si apre con i verdetti del Girone A e del Girone B che risultano essere simili nel raggruppamento e diametralmente opposti se confrontati con l’altro.

Nel Girone A due pareggi, quello fra Georgia e Belgio per 2-2 e quello fra Portogallo e Olanda per 1-1. Situazione di classifica ancora aperta e totalmente in bilico. Definito il passaggio del turno dal Girone B. L’Ucraina ha superato 0-1 la Romania, la Spagna 1-0 la Croazia. Le due squadre, appaiate a 6 punti, si giocheranno la prima posizione nell’ultima gara del girone.

Risultati

Sabato 24 giugno

Georgia-Belgio 2-2

Portogallo-Olanda 1-1

Romania-Ucraina 0-1

Spagna-Croazia 1-0

Classifiche

Girone A

Georgia 4 Belgio 2 Olanda 2 Portogallo 1

Girone B

Spagna 6 Ucraina 6 Croazia 0 Romania 0

Girone C

Inghilterra 3 Germania 1 Israele 1 Repubblica Ceca 0

Girone D

Francia 3 Svizzera 3 Norvegia 0 Italia 0