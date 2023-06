Europei Under 21, i risultati: tonfo del Portogallo, ok Spagna e Ucraina

CalcioWeb

E’ iniziato lo spettacolo degli Europei Under 21 e si sono registrati i primi risultati clamorosi. In attesa della partita dell’Italia contro la Francia si sono disputate altre sfide interessanti. La gara tra Belgio e Olanda si è conclusa a reti inviolate e la corsa alla qualificazione è ancora apertissima.

Il primo risultato clamoroso è stato ad opera della Georgia, in grado di vincere contro il Portogallo con il risultati di 2-0. Uno-due micidiale nel primo tempo per la Georgia, siglato da Giorgi Gagua e Saba Sazonov. La strada per il Portogallo è adesso in salita.

Vittoria preziosissima per l’Ucraina, 2-0 contro la Croazia. Vantaggio dopo 19 minuti con Oleksii Kashchuk, poi il raddoppio ad inizio secondo tempo con Danylo Sikan. A chiudere la giornata di oggi il colpo della Spagna contro la Romania. Dopo un primo tempo equilibrato, la Spagna scappa nella ripresa prima con Alex Baena, poi con Juan Miranda e Sergio Gomez per il definitivo 0-3.