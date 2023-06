Europei Under 21: la Uefa introduce il Var dopo lo scandalo di Francia-Italia

CalcioWeb

Una decisione giusta ma clamorosamente in ritardo. Continuano le discussioni dopo Francia-Italia dell’Europeo Under 21, nettamente condizionata dalle decisioni arbitrali. La squadra di Nicolato può recriminare per tantissimi episodi: rigori non concessi, gol da annullare e mancato gol agli azzurri con il pallone nettamente entrato in rete. L’assenza del Var rischia di condizionare il percorso degli Azzurrini verso la qualificazione.

E’ arrivato subito il provvedimento della Uefa con l’introduzione del Var a partire dalla fase ad eliminazione diretta, vale a dire dai quarti di finale in poi. L’Italia si prepara per la seconda partita del girone contro la Svizzera in una partita da dentro o fuori e con un solo risultato a disposizione. Nel frattempo si sente ‘derubata’ per i gravissimi errori dell’arbitro nella sfida contro la Francia e l’introduzione del Var dai quarti rischia di diventare una vera e propria beffa.