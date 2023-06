CalcioWeb

Una partita da dentro o fuori. L’Italia si gioca tantissimo nell’ultimo match della fase a gironi dell’Europeo Under 21 e l’attesa per la sfida contro la Norvegia è altissima. Gli Azzurrini sono stati protagonisti di un ottimo avvio di competizione e il bottino di tre punti in due partite è comunque positivo. La prima gara contro la Francia, infatti, è stata nettamente condizionata dagli errori arbitrali e dall’assenza del Var.

La risposta contro la Svizzera è stata positiva e il primo tempo di altissimo livello. La gara si è conclusa con il punteggio di 3-2. A 90 minuti dal termine la corsa alla qualificazione è ancora apertissima: Francia 6 punti, Italia e Svizzera 3, Norvegia 0.

Europei Under 21: la vittoria dell’Italia contro la Norvegia potrebbe non bastare

L’ultima gara prevede tante combinazioni e anche il rischio per l’Italia di non qualificarsi ai quarti anche in caso di vittoria contro la Norvegia. Se vince o pareggia la Francia con la Svizzera il discorso è chiuso con la qualificazione di Blues e Azzurri. Ma se vince la Svizzera la situazione rischia di ribaltarsi.

In caso di arrivo a due o tre squadre il regolamento recita per il passaggio del turno:

a) maggior numero di punti ottenuti nelle partite della fase a gironi giocate tra le squadre in questione;

b) differenza reti superiore rispetto alle partite del girone giocate tra le squadre in questione;

c) maggior numero di reti segnate nelle partite della fase a gironi giocate tra le squadre in questione;

d) se, dopo aver applicato i criteri da a) a c), le squadre hanno ancora una classifica a pari merito, i criteri da a) a c) vengono riapplicati esclusivamente alle partite del girone tra le restanti squadre per determinare la loro classifica finale. Se questa procedura non porta ad una decisione, i criteri da e) ad h) si applicano nell’ordine dato alle due o più squadre ancora in parità;

e) differenza reti superiore in tutte le partite del girone;

f) maggior numero di gol segnati in tutte le partite del girone;

g) punteggio disciplinare inferiore totale basato solo sui cartellini gialli e rossi ricevuti da giocatori e dirigenti in tutte le partite del girone (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti);

h) posizione più alta nella classifica per coefficienti delle squadre nazionali UEFA Under 21 utilizzata per il sorteggio finale.

Il caso dell’Italia

La Svizzera si qualifica se batte la Francia con un gol di scarto e un risultato diverso da 1-0 o 2-1. Il rischio del ‘biscotto’ non è stato nemmeno preso in considerazione: la Francia, infatti, da seconda prenderebbe una squadra fortissima come la Spagna nel match dei quarti di finale.