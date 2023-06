Finale Champions League, maxischermo a San Siro: i prezzi dei biglietti

CalcioWeb

La finale di Champions League fra Manchester City e Inter sarà visibile anche a San Siro. Per tutti i tifosi che non si recheranno a Istanbul, infatti, ci sarà la soluzione più ‘comoda’ ed economica dello stadio milanese. Per l’occasione, invia eccezionale, sarà allestito, infatti, un maxischermo di più di 400 metri quadrati per permette ai supporter nerazzurri di assistere alla gara.

Il prezzo dei biglietti

I biglietti per assistere alla finale allo stadio San Siro saranno in vendita a partire da martedì su vivaticket.com. Gli spettatori potranno sedersi nei settori rosso, verde e blu e nel prato. I tagliandi per il primo anello e il parterre costeranno 20 euro, il secondo anello 14 euro e il terzo anello potrà essere acquistato al prezzo di 10 euro. I cancelli apriranno alle ore 19:00 e il prepartita verrà animato dall’intrattenimento di Radio 105, official radio del club.