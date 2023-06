Finale Manchester City-Inter, è il grande giorno: formazioni e dove vederla in tv

CalcioWeb

L’attesa è quasi finita. Manchester City e Inter sono pronte a scendere in campo per la finale di Champions League in una partita in grado di mettere il punto esclamativo di una stagione importante. Le due squadre sono state protagoniste di un percorso di alto livello, la compagine di Guardiola si è anche laureata campione d’Inghilterra dopo una grande rimonta sull’Arsenal e punta il Triplete.

La finale di Champions League tra Manchester City e Inter si gioca alle 21 all’Ataturk di Istanbul (Turchia). Il match sarà trasmesso in tv e streaming da Canale 5, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203), Sky Sport 251, Sky Sport 4K, SkyGo, Now e Infinity.

Manchester City-Inter: probabili formazioni

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Akanjii; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Bernardo Silva, Haaland, Grealish. Allenatore: Guardiola.

A disposizione: Ortega, Carson, Aké, Laporte, Gomez, Lewis, Phillips, Mahrez, Foden, Palmer, Alvarez. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Martinez. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Handanovic, Cordaz, De Vrij, Skriniar, D’Ambrosio, Bellanova, Gosens, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Correa, Lukaku. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

ARBITRO: Marciniak (Polonia). Assistenti: Sonolnicki e Listkiewicz (Polonia). Quarto uomo: Kovacs (Polonia). Var: Kwiatkowski (Polonia). Avar: Frankowski (Polonia) e Fritz (Germania).