Francia-Italia Under 21, Malagò: “errori gravi, noi penalizzati”

Continuano ad arrivare reazioni sulla partita degli Europei U21 tra Francia e Italia, nettamente condizionata dagli errori arbitrali. La squadra di Nicolato è stata penalizzata dalle sviste dell’arbitro e dalla mancanza del Var, l’introduzione della tecnologia dai quarti di finale rischia di diventare una beffa per gli Azzurrini.

“Oggi forse sia gli spettatori che i giocatori, ma anche gli arbitri non sono più abituati ad arbitrare senza la tecnologia e questo è un fatto oggettivamente molto grave che ci ha fortemente penalizzato”. Sono le dichiarazioni di Giovanni Malagò, presidente del Coni.

“Mi chiedo come sia possibile che succeda questo. Quando ho scoperto che non c’era né la Var né la goal line technology mi sono chiesto come sia possibile aver fatto un errore del genere. A prescindere dall’errore umano, è incredibile. Mi sono sentito con Gravina, che è andato a parlare con i ragazzi, e ci siamo rimasti”.