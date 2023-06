Funerale Berlusconi, l’ultimo saluto: brividi per i cori dei tifosi del Milan | FOTO e VIDEO

CalcioWeb

E’ andato in scena l’ultimo saluto a Silvio Berlusconi, morto all’età di 86 anni dopo una malattia. Nelle ultime ore sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio e il funerale è stato seguito da ogni parte del mondo. Il carro funebre, che trasporta il feretro di Silvio Berlusconi, è arrivato poco prima delle 15 davanti al Duomo di Milano accolto dagli applausi.

Subito dopo l’arrivo del feretro hanno fatto il loro ingresso in piazza del Duomo i figli di Silvio Berlusconi: Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi e la compagna Marta Fascina che piange guardando fisso il feretro di Silvio Berlusconi durante i funerali del suo compagno, nel duomo di Milano. Le telecamere indugiano spesso sul suo volto. Presenti anche Zhang, Marotta, De Laurentiis, Lotito e Arrigo Sacchi. Poi tutta la squadra del Monza, Palladino, Galliani. Poi l’arrivo di Scaroni, Boban, Max Allegri, Albertini e Fabio Capello.

“Rimarrà sempre il presidente per noi”, dice Giancarlo Capelli, meglio conosciuto come il Barone storico componente del direttivo della Curva Sud del Milan. “Oggi siamo almeno in 500”, dice ‘il barone”. Da tutti i rossoneri una richiesta: “intitolategli il nuovo stadio”.

“L’ho visto a gennaio tre volte ed è stato bello rivederlo. Oggi è un giorno in cui dobbiamo ricordare Berlusconi e pregare, la famiglia poi penserà a come meglio comportarsi con le aziende di famiglia, compresa Mediaset, una grande attività che Silvio ha saputo lanciare”. Così il presidente del Torino, Urbano Cairo, ai funerali. “Berlusconi ha rivoluzionato anche il calcio, dove prima di lui non c’erano i diritti tv. Ha tracciato una via importante”.

Emozionante il ricordo di Gerry Scotti da piazza Duomo: “ha regalato a tutti noi tante pagine di sport e spettacolo, ma oggi tutte queste pagine si possono appallottolare. Perché Berlusconi resterà nelle pagine di storia”. Infine il coro da brividi dei tifosi del Milan: “c’è solo un presidente”, poi “Silvio, Silvio, Silvio” e “Berlusconi uno di noi”.

#ÚLTIMAHORA #BreakingNews

Sale el ataúd de Silvio Berlusconi de la catedral de Duomo de Milán a gritos de “¡Silvio¡” y “¡Un sólo presidente”. Su mujer Marta Fascina, muy afectada #FuneralidiStato #FuneraliBerlusconi #luttonazionale #Silvio_Berlusconi pic.twitter.com/z0lDo485Mk — Rafael García López (@RafaelGarciaLAF) June 14, 2023