Christophe Galtier nei guai: l’allenatore francese è stato arrestato

Notizia clamorosa nel mondo del calcio. L’allenatore Christophe Galtier, reduce dalla stagione sulla panchina del Psg, è stato arrestato per “sospetti di discriminazione”. Secondo quanto riporta l’agenzia France Press Galtier è in custodia a Nizza con il figlio. “Galtier e il figlio sono in custodia presso la polizia giudiziaria di Nizza dalle 8.45 di venerdì”, è quanto dichiarato dal procuratore di Nizza Xavier Bonhomme.

Galtier era stato accusato di insulti razzisti nei confronti dei giocatori del Nizza. A metà aprile era stata aperta un’indagine preliminare per sospetti di “discriminazione basata su una presunta razza o affiliazione religiosa”. Tutto sarebbe partito da una email resa pubblica.

“(Galtier) è venuto nel mio ufficio e mi ha detto che dovevo tenere conto della realtà della città. Mi ha detto che non avremmo dovuto avere tanti giocatori di colore e musulmani in squadra. Mi ha detto che era andato al ristorante e che tanti gli avevano fatto notare che il Nizza è «una squadra di neri». Il Nizza aveva aperto un’indagine interna e, evidentemente, aveva poi sporto denuncia”. Galtier è ormai l’ex allenatore del Psg, pronto ad essere sostituito da Luis Enrique, ed era stato ad un passo dal Napoli.