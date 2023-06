Giallo Giuntoli: il Napoli offre un calciatore alla Juventus

CalcioWeb

E’ giallo sul passaggio di Cristiano Giuntoli alla Juventus. Il direttore sportivo è legato da un altro anno di contratto al Napoli e la trattativa con i bianconeri rischia di complicarsi sempre di più. Continuano le manovre sul calciomercato e la Juventus inizia a muoversi in entrata con l’intenzione di accorciare il distacco proprio dal club azzurro. E’ stata definita la trattativa per l’arrivo di Timothy Weah, un calciatore in grado di garantire tante soluzioni sulla fascia.

L’accordo tra Cristiano Giuntoli e la Juventus è stato raggiunto ormai da tempo, ma la trattativa è stata bloccata dal presidente De Laurentiis. Il numero uno azzurro non ha intenzione di rescindere il contratto senza indennizzo e avrebbe chiesto un ‘favore’ alla Juventus.

Secondo le ultime sorprendenti notizie Aurelio De Laurentiis avrebbe proposto l’inserimento nella trattativa del centrocampista Piotr Zielinski. Il polacco è in una situazione di stand-by per quanto riguarda il rinnovo del contratto ed è finito sul mercato. La Juventus non ha accettato la proposta, l’ex Empoli è un profilo di alto livello ma i bianconeri non hanno bisogno di innesti in quel ruolo.