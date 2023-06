“Granata!”, il soldato ucraino controlla e se ne libera in acrobazia | VIDEO

CalcioWeb

Nelle ultime ore sta circolando sui social, con particolare viralità, un filmato che riguarda la guerra in Ucraina. Fortunatamente, in questo caso, non si tratta di uno di quei video che siamo stati, tristemente, abituati a vedere fino ad oggi con esplosioni, macerie e bombardamenti. È una clip più leggera girata dai soldati ucraini al fronte.

A causa della guerra il campionato ucraino è stato sospeso, ma la voglia di calcio è rimasta sempre la stessa. Capita dunque che per respingere una granata in arrivo, un soldato si improvvisi difensore: controllo di coscia e gesto tecnico acrobatico che spedisce la bomba il più lontano possibile. Il resto dei compagni si sdraia a terra, poi la piccola esplosione a simulare il “pericolo scampato”.

