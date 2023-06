Hellas Verona, ci siamo: scatto per il nuovo allenatore

CalcioWeb

L’Hellas Verona è reduce da una salvezza in Serie A quasi miracolosa e l’apoteosi è stata raggiunta con il successo nello scontro playout contro lo Spezia. La decisione della dirigenza è stata quella di cambiare allenatore e la conferma della coppia Zaffaroni-Bocchetti non è mai stata veramente presa in considerazione.

Nelle ultime ore è andato in scena lo scatto decisivo per il nuovo allenatore: si tratta di Marco Baroni, reduce dalla salvezza sulla panchina del Lecce. Le parti sono in contatto per trovare l’accordo economico e l’annuncio è atteso a stretto giro di posta.

Marco Baroni è un allenatore classe 1963. Ex calciatore nel ruolo difensore, nel corso della carriera ha indossato tante maglie: Fiorentina, Monza, Padova, Udinese, Roma, Lecce, Napoli, Bologna, Poggibonsi, Ancona, Verona e Rondinella. Nel 2000 intraprende la carriera da allenatore, al Montevarchi e come vice al Verona. Poi tante altre esperienze: Carrarese, Sudtirol, Ancona, Siena, Cremonese, Primavera Juventus, Lanciano, Pescara, Novara, Benevento, Frosinone, Cremonese, Reggina e Lecce. Adesso l’Hellas Verona.