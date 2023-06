Il Milan ‘silura’ Maldini, la furia di Ancelotti! E Baresi…

CalcioWeb

Continuano ad arrivare tante reazioni sulla decisione del Milan di ‘silurare’ Paolo Maldini. Il divorzio con la ‘bandiera’ rossonera è ufficiale e il comportamento del club rossonero non è passato di certo inosservato. La notizia è stata commentata anche da Carlo Ancelotti, attuale allenatore del Real Madrid.

“Io a Madrid ho imparato che la storia di un club va rispettata sempre. Qui Di Stefano, Amancio, Gento, Puskas sono ancora valori esclusivi verso i quali si nutre riverenza. Per conservare la storia ai massimi livelli, va tutelata la memoria del passato, quello che è successo con Maldini dimostra una mancanza di cultura storica, di rispetto della tradizione milanista. Se è vero che con la storia non si vince è anche vero che la storia insegna a vincere”, ha dichiarato in un’intervista a Il Giornale.

“I club di football che pensano di fare business al di sopra dello spirito sportivo sono destinati a fallire. Il mecenatismo non ha più il significato di prima, ma l’affarismo è negativo”.

Baresi sull’addio di Maldini

Infine il commento di Franco Baresi: “l’affetto e la riconoscenza verso Paolo ci sarà per sempre. Ai tifosi, che immagino si sentano un po’ amareggiati e smarriti in questo momento, dico che bisogna sempre pensare al bene della società e del club: solamente se resteremo uniti, partendo dalla squadra che è il motore di tutto. Insieme a tutti gli altri che operano nel mondo Milan, lavoreremo in un’unica direzione così da poter raggiungere gli obiettivi che tutti desideriamo”, le dichiarazione a ‘La Gazzetta dello Sport’.

“Ai tifosi chiedo ancora una volta di mostrare la maturità che hanno sempre dimostrato in passato e di sostenere la squadra con grande passione, perché solamente insieme potremo raggiungere grandi successi”.