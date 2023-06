Infortunio De Bruyne: tegola Manchester City contro l’Inter

CalcioWeb

Manchester City e Inter sono in campo per la finale di Champions League, le due squadre si giocano tantissimo. Nel primo tempo i ritmi non sono altissimi, la squadra di Guardiola non riesce a mettere in mostra le qualità tecniche. Ottimo lavoro in fase difensiva della squadra di Simone Inzaghi.

Le prime occasioni sono per il Manchester City: Haaland prova ad incrociare, si salva Onana. Poi ci prova De Bruyne. Al 36′ tegola clamorosa per Guardiola: infortunio muscolare per il centrocampista belga, al suo posto dentro Foden.