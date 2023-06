Infortunio Vlahovic, problema cronico: i numeri che preoccupano la Juventus

CalcioWeb

Nuovo infortunio per Vlahovic. Arrivano brutte notizie nell’offseason della Juventus che torna a fare i conti con i problemi fisici di uno dei calciatori più forti e importanti della propria rosa. Ancora una volta è la pubalgia a tormentare il calciatore serbo.

Nel giugno 2022 l’attaccante aveva saltato 4 partite con la Serbia rimanendo a Torino per curarsi. Il problema sembrava risolto ma invece si è ripresentato durante l’anno, in maniera altalenante, come tipico della pubalgia.

Niente nazionale

Vlahovic sarà costretto a saltare gli impegni della Serbia contro Giordania e Bulgaria in programma il 16 e il 20 giugno. Il CT serbo Dragan Stojkovic ha dichiarato: “non potremo contare su Vlahovic: abbiamo avuto dei colloqui negli scorsi giorni e pensavo di poterlo avere con la Bulgaria ma sfortunatamente soffre di un costante dolore all’inguine. Meglio che salti il giro e si rimetta una volta per tutte dall’infortunio“.

I numeri che spaventano la Juventus

Si tratta del quinto ko stagionale per Dusan Vlahovic, sono 13 le gare saltate a causa degli infortuni. Il primo era arrivato nell’ottobre 2022, problema agli adduttori che gli ha fatto saltare 4 gare di campionato e una di Champions League. Infortunio che ne ha condizionato anche il Mondiale: appena 45′ minuti giocati contro il Bahrain con 1 gol e due assist.

Alla ripresa del campionato ancora lo spettro della pubalgia: 4 partite saltate in campionato, una in Coppa Italia e una in nazionale. Ad aprile distorsione alla caviglia, disco rosso per la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. A fine maggio un problema alla coscia lo ha costretto a saltare le due gare di campionato.

Numeri che preoccupano la Juventus tanto in ottica permanenza quanto in ottica cessione: nel primo caso, avere Vlahovic sano per l’intera stagione o solo per metà fa tutta la differenza del mondo; nel secondo caso, chiunque fosse interessato al bomber, chiederà uno sconto.