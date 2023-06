Inter-Al Nassr, le cifre dell’accordo per Brozovic: manca solo un ultimo dettaglio

CalcioWeb

Continua la spesa dei club arabi in giro per l’Europa. Questa volta la fermata è in Serie A. Inter e Al Nassr hanno trovato l’accordo per la cessione di Marcelo Brozovic. Fruttuoso l’incontro avvenuto lunedì pomeriggio fra l’entourage del calciatore, il club saudita rappresentato da CEO Ahmed Alghamdi e i nerazzurri.

Le cifre dell’accordo

L’intesa è stata raggiunta su una base di 23 milioni di euro, cifra importante che consentirà ai nerazzurri di potersi muovere sul mercato finanziando, in parte, gli sforzi per arrivare ai due principali obiettivi della sessione estiva: il ritorno di Romelu Lukaku e la corsa a Davide Frattesi.

Cosa manca per chiudere?

La palla passa adesso a Marcelo Brozovic che, seppur interessato alla proposta, non ha dato ancora l’ok. Il centrocampista croato, cercato in passato dal Barcellona, sta valutando con attenzione l’offerta che dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni l’anno su base triennale. Brozovic, arrivato nel 2015 dalla Dinamo Zagabria, potrebbe lasciare l’Inter dopo 9 stagioni con 330 presenze, 31 gol e 43 assist.