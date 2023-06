Inter, bloccata la cessione di Brozovic! Cosa ha fatto l’Al Nassr?

CalcioWeb

Sembra una formalità dopo l’accordo raggiunto nella serata di ieri e le visite mediche fissate per la mattina odierna, ma la cessione di Marcelo Brozovic dall’Inter all’Al Nassr non si farà. Almeno per ora. Clamoroso stop a un’operazione di mercato apparentemente chiusa sulla base di 23 milioni di cartellino e 20 per 3 anni al calciatore più 10 di bonus alla firma.

Cosa è successo oggi?

La mattina odierna doveva essere dedicata alle visite mediche, ma la notizia della brusca interruzione della trattativa ha fatto saltare anche quelle. L’Al Nassr avrebbe cambiato le condizioni della propria offerta, un gioco al ribasso che avrebbe fatto storcere il naso all’Inter. La dirigenza nerazzurra ha posto il blocco, temporaneo.