Inter, Brozovic conferma l’addio: già bloccato il sostituto | FOTO

CalcioWeb

L’Inter continua a programmare la prossima stagione con l’obiettivo di confermare il percorso in Champions League e migliorare il rendimento in campionato. La dirigenza non si ferma sul fronte calciomercato e sono state avviate trattative importanti in entrata ed uscita.

In particolar modo è prevista una vera e propria rivoluzione in attacco con gli addii certi di Dzeko e Correa, più il punto interrogativo legato alla conferma di Lukaku. A centrocampo è vicinissima la cessione di Marcelo Brozovic all’Al Nassr. Il calciatore ha già raggiunto l’accordo con il club e sono in corso anche i contatti tra club. L’offerta è di 15 milioni di euro, la richiesta dei nerazzurri di 25. La conferma è arrivata dal croato: “loading, please wait”, si legge in una Storia Instagram.

Il sostituto di Brozovic

E’ ai dettagli la trattativa per l’arrivo di un nuovo centrocampista all’Inter, in grado di formare una grandissima coppia con Barella: il nome è quello di Davide Frattesi. L’accordo tra Inter e Sassuolo è stato raggiunto sulla base di circa 32 milioni di euro più 5 di bonus.

Davide Frattesi è un calciatore italiano classe 1999. E’ un centrocampista dinamico, abile tecnicamente e fisicamente. L’ultima stagione in neroverde ha confermato la qualità in fase di manovra dell’impostazione e negli inserimenti offensivi. Nel corso della carriera è stato protagonista in prestito con le maglie di Ascoli, Empoli e Monza, poi il definitivo salto di qualità al Sassuolo.