Inter, asse caldo con il Chelsea: un grosso sacrificio per due colpi

Archiviata la delusione per la sconfitta nella finale di Champions League l’Inter è pronta a voltare pagina e a concentrarsi sulla prossima stagione gettandosi a capofitto nel mercato estivo. Il principale nodo da sciogliere del mercato nerazzurro riguarda Romelu Lukaku.

Il bomber belga, al netto di una prima parte di stagione da dimenticare, nella seconda metà di campionato ha fatto vedere di poter essere ancora protagonista e decisivo. “Big Rom” si trova bene a Milano e all’Inter, non ha mai nascosto la voglia di tornare, come già accaduto l’anno scorso, nonchè quella di restare. Il suo cartellino è però del Chelsea che spara alto: la richiesta è fra i 60 e i 70 milioni.

L’interesse per Barella

La valutazione è la stessa che l’Inter fa di Barella, calciatore che al Chelsea piace parecchio. L’idea dell’Inter sarebbe quella di riportare Lukaku in prestito, ma i ‘Blues’ avrebbero effettuato un controrilancio: Barella per Lukaku. E non solo.

L’Inter ha individuato il sostituto di Skriniar in Kalidou Koulibaly, centrale visto dominare a Napoli, ma che in Premier League non ha rispettato le attese. Rifiutata la proposta di prestito secco, ma se le due società dovessero trovare la quadra, il Chelsea potrebbe inserire anche Koulibaly nella trattativa (prestito con diritto).

Per l’Inter, che intanto ha definito l’arrivo di Bisseck (sarà pagata la clausola rescissoria), si profila una prospettiva da non sottovalutare: il sacrificio di un big per arrivare a due calciatori che già conoscono la Serie A, pronti fin da subito e in grado di fare la differenza in ottica scudetto.