Il nuovo difensore all’Inter: chi è Bisseck, il rinforzo per Inzaghi

L’Inter si prepara a tuffarsi sul mercato dopo la delusione della sconfitta in finale di Champions League contro il Manchester City. La stagione dei nerazzurri è stata di ottimo livello e l’intenzione è quella di alzare l’asticella per la prossima stagione. L’incontro tra dirigenza e Simone Inzaghi è stato positivo e sono state gettate le basi per la prossima stagione.

Continuano i contatti con il Chelsea per chiudere una maxi-operazione e almeno tre calciatori potrebbero rientrare nell’affare. Nel frattempo il club nerazzurro ha chiuso l’arrivo di un nuovo difensore: Yann Aurel Bisseck. L’Inter avrebbe deciso di pagare la clausola rescissoria.

Chi è Yann Aurel Bisseck, nuovo difensore dell’Inter

Yann Aurel Bisseck è calciatore tedesco, di origini camerunesi, difensore dell’Aarhus. E’ un classe 2000 con ampi margini di miglioramento e l’ultima stagione è stata di ottimo livello. Si tratta di un difensore centrale in grado di giocare anche da esterno in una difesa a tre.

Forte fisicamente, può giocare con entrambi i piedi ed è considerato il nuovo Thuram. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Colonia, Holstein Kiel, Roda, Vitória Guimarães. E’ stato anche nel giro dell’Under 21 tedesca. Adesso l’arrivo in Italia in un top club come l’Inter.