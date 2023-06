Inter, è fatta per Theo Sander: cifre e dettagli del nuovo portiere

CalcioWeb

E’ ancora altissima la delusione in casa Inter. La squadra di Simone Inzaghi è reduce dalla sconfitta in finale di Champions League contro il Manchester City, la sfida di Istanbul si è conclusa sul risultato di 1-0 e la rete decisiva è stata realizzata da Rodri nel secondo tempo. Il punteggio finale non cambia il giudizio sui nerazzurri, reduci da una stagione di alto livello.

La dirigenza inizia a programmare la prossima stagione e la finale di Champions League potrebbe cambiare gli scenari sul calciomercato. E’ sempre più lontana la conferma di Lukaku e sono previsti innesti in tutti i reparti.

Inter, arriva il nuovo portiere

In attesa di decidere il futuro di Onana, l’Inter ha chiuso la trattativa per il nuovo portiere: Theo Sander, portiere danese classe 2005 dell’Aalborg per 2,5 milioni di euro più bonus. Pronto il contratto fino al 2027. La squadra è retrocessa ed i pezzi pregiati sono finiti sul mercato.

Theo Sander è un portiere danese, classe 2005. E’ considerato un estremo difensore completo, bravo in tutti i fondamentali. E’ migliorato tantissimo nelle ultime stagioni ed è pronto per il definitivo salto di qualità. Nel corso della carriera ha indossato le maglie delle giovanili dell’Aalborg, poi la ‘promozione’ in prima squadra. Adesso la definitiva consacrazione all’Inter.