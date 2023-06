Inter, salta Vicario: nome a sorpresa per il post-Onana

CalcioWeb

Ore caldissime in casa Inter sul fronte calciomercato. E’ tornata in discussione anche la posizione dell’allenatore Simone Inzaghi e non è da escludere un clamoroso ribaltone. Sul fronte calciomercato arrivano notizie importanti, in particolar modo è ufficiale l’addio di Dzeko destinazione Fenerbahce e Brozovic si avvicina a grandi passi al trasferimento in Arabia Saudita.

Continuano i contatti con il Chelsea per chiudere una maxi-operazione e il candidato principale alla cessione è il portiere Onana. L’Inter aveva bloccato l’eventuale sostituto, l’estremo difensore dell’Empoli Guglielmo Vicario. Nelle ultime ore la situazione si è completamente ribaltata con il trasferimento dell’estremo difensore azzurro al Tottenham per 20 milioni di euro più bonus.

Il nome nuovo per l’Inter

L’Inter continua la ricerca al sostituto di Onana e l’ultimo nome è assolutamente a sorpresa. Si tratta di Giorgi Mamardashvili, calciatore georgiano, portiere del Valencia e della nazionale georgiana. La valutazione è di circa 20 milioni di euro.

Si tratta di un portiere completo, reattivo tra i pali e con ancora ampi margini di miglioramento. E’ un classe 2000 e si è dimostrato uno dei più promettenti nel suo ruolo. Cresciuto alla Dinamo Tbilisi, le prime esperienze sono state con Rustavi e Lokomotivi Tbilisi in prestito. Poi il definitivo salto di qualità al Valencia. L’ultima stagione è stata tormentata, adesso il possibile salto di qualità all’Inter.