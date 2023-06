L’Inter ‘blocca’ San Siro per metà luglio: presentazione di 2 super colpi | NOMI

CalcioWeb

E’ andato in scena l’incontro tra Simone Inzaghi e l’Inter per programmare la prossima stagione ed è stato trovato l’accordo sulle strategie di calciomercato. La squadra nerazzurra è reduce dal rendimento di altissimo livello in campionato e Champions League e l’intenzione della dirigenza è quella di alzare l’asticella.

Il rendimento in Serie A è stato dai due volti e la stagione si è conclusa con il terzo posto in classifica. In Champions League il percorso si è fermato in finale contro il Manchester City, la sfida di Istanbul è stata condizionata dalla sfortuna e dall’imprecisione in fase realizzativa. Sul mercato le idee sono chiare e sono state ribadite anche nella giornata di oggi. L’addio di Skriniar è un brutto colpo per la difesa e altre operazioni in uscita sono destinate a concretizzarsi.

In primo piano è in ballo la trattativa con il Chelsea per chiudere una maxi-operazione con Onana pronto al trasferimento in Inghilterra. L’ultima notizia riguarda il rifiuto di Lukaku all’offerta dell’Arabia Saudita. L’intenzione del belga è quella di rimanere in nerazzurro, ma in casa Inter sono ancora in corso valutazioni.

Inter, presentazione in grande stile

E’ prevista per metà luglio la presentazione delle maglie della prossima stagione e la ‘cerimonia’ potrebbe svolgersi in grande stile con la presentazione di due super colpi di mercato. Tutti gli indizi portano a due calciatori in grado di fare la differenza in Serie A e Champions League.

Il primo nome è quello di Milinkovic-Savic, top player in Serie A nel ruolo di centrocampo. Il serbo è in scadenza di contratto nel 2024 con la Lazio e già in estate potrebbe partire a prezzo di saldo, per circa 30 milioni di euro. Milinkovic potrebbe essere il regalo di Marotta a Simone Inzaghi.

Il secondo nome è quello di Hakimi, in trattativa per il grande ritorno in nerazzurro. L’ultima stagione dell’ex Borussia Dortmund al Psg non è stata entusiasmante e il desiderio dell’esterno è quello di tornare in Italia, in nerazzurro.