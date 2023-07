Inter, si sblocca l’affare Brozovic: ma arriva un no pesante

CalcioWeb

Il calciomercato dell’Inter stenta a decollare. A parte gli arrivi di Bisseck e Thuram, i nerazzurri non sono riusciti ancora a lanciare l’affondo decisivo per i restanti obiettivi di mercato. Il motivo è facilmente intuibile: serve liquidità. Prima le cessioni, poi gli acquisti.

Onana è il primo nome sulla lista dei cedibili, il Manchester United dovrebbe presentare un’offerta di circa 50 milioni che permetterebbe all’Inter di iniziare il proprio mercato. Prima di lui potrebbe partire Marcelo Brozovic nonostante la trattativa per la sua cessione abbia vissuto una giornata particolarmente tribolata.

Si sblocca Brozovic

Ieri notte Brozovic era ceduto, questa mattina la trattativa ha subito un clamoroso stop. Per aumentare l’ingaggio proposto al calciatore (offerta 20, richiesta 30), l’Al-Nassr ha diminuito l’offerta da 23 milioni pattuita con l’Inter che a quel punto ha bloccato la trattativa. In serata un nuovo rialzo (si parla di 18 milioni) da parte del club saudita ha permesso di riaprire il dialogo, si andrà verso la conclusione positiva.

Arriva un no pesante

Per una buona notizia che arriva, ne è presente anche una negativa. Sfuma uno dei principali obiettivi dell’Inter per il reparto arretrato. Cesar Azpilicueta ha deciso di dire sì all’Atletico Madrid. Il difensore in uscita dal Chelsea era il primo nome sulla lista per il dopo Skriniar, un profilo esperto, con un palmares ricco e di tutto rispetto, da prendere a prezzo di saldo visto l’ultimo anno di contratto rimanente. Ma niente da fare, la voglia di tornare in Spagna, 13 anni dopo l’addio all’Osasuna, ha prevalso sulla pista nerazzurra.