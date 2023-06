Inter, Zhang stanzia un maxi-premio per la vittoria Champions: la cifra

CalcioWeb

L’Inter si prepara per le ultime partite della stagione. I nerazzurri, già sicuri della qualificazione alla prossima Champions League, si avvicinano alla trasferta del campionato di Serie A contro il Torino con l’obiettivo di tentare l’assalto anche al secondo posto occupato dalla Lazio.

L’attesa è tutta per la finale di Champions League contro il Manchester City. La squadra di Simone Inzaghi è stata protagonista di una stagione di altissimo livello e l’allenatore continua a togliersi i sassolini dalla scarpa dopo le critiche esagerate.

Il premio Champions dell’Inter

Il presidente Steven Zhang ha deciso di caricare la squadra in vista della sfida di Istanbul. Nel contratto dei calciatori dell’Inter è già previsto un bonus totale di 5 milioni di euro per la vittoria della Champions League, a questi si aggiungerà un premio collettivo di altri 5 milioni di euro per provare a spingere ancora di più la squadra verso un’impresa storica.