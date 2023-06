Inzaghi-Inter, retroscena e prime ‘frizioni’: offerta dall’Arabia e pazza idea in Serie A

CalcioWeb

E’ una fase di continua evoluzione in casa Inter e il motivo non riguarda solo il calciomercato. La situazione per la prossima stagione è ancora in alto mare tra cessioni eccellenti (Onana e Brozovic), addii già ufficializati (Dzeko) e situazione allenatore. La conferma di Simone Inzaghi in nerazzurro, infatti, non è scontata e un ribaltone non è completamente da escludere.

La stagione dell’Inter è stata di alto livello e il sogno della vittoria della Champions League si è interrotto solo in finale contro la corazzata Manchester City. In Serie A il percorso dei nerazzurri si è fermato al terzo posto, un risultato in grado comunque di garantire la partecipazione alla prossima Champions League.

Iniziano ad emergere i primi retroscena sul rapporto tra Inzaghi e l’Inter. In primo luogo il tecnico ex Lazio è rimasto deluso dalle critiche nel corso della stagione, sicuramente eccessive e condizionate dai risultati altalenanti in campionato. La posizione di Simone Inzaghi era stata addirittura messa in discussione e la conferma sembrava lontanissima. Poi il finale di stagione ha cambiato le carte in tavola.

I rapporti tra Inzaghi ed i dirigenti dell’Inter non sono sempre stati rose e fiori, è quanto emerso anche dalle dichiarazioni di papà Inzaghi nel corso di un’intervista alla Mondadori di Piazza Duomo a Milano per la presentazione del libro di Filippo Inzaghi “Il momento giusto”.

“Io sono orgoglioso non tanto per le cose del calcio, che hanno visto tutti, ma perché ho due figli che possono essere un esempio per i giovani, un esempio di educazione. Ne abbiamo delle prove in questo campionato, verso qualcuno. Sono state dette delle cose incredibili, però silenzio, lavorare e diventare i migliori lo stesso”, il riferimento è proprio al percorso di Simone Inzaghi all’Inter e alle critiche ricevute negli ultimi mesi.

Il futuro di Simone Inzaghi

Simone Inzaghi è molto legato all’Inter, soprattutto ai tifosi e alla squadra ma sono in corso delle valutazioni. E’ infatti arrivata un’offerta importantissima dall’Arabia Saudita, sempre più protagonista del mercato allenatori e calciatori. Infine la pazza idea Juventus, chiamata a risolvere il caso Massimiliano Allegri. Secondo quanto riferimento anche dal giornalista Pistocchi il divorzio tra il livornese e i bianconeri potrebbe concretizzarsi a breve.