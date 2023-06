Inzaghi-Inter, rischio divorzio: offerta shock, l’allenatore tentenna

CalcioWeb

Il calciomercato entra sempre più nel vivo e le sorprese sono dietro l’angolo. In Serie A continua a tenere banco il valzer allenatori e anche la panchina di una big potrebbe cambiare. Il riferimento è al tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, reduce dal rendimento di altissimo livello in Champions League e dal piazzamento al terzo posto nel campionato di Serie A. Il percorso in Champions League si è fermato in finale contro la corazzata Manchester City e la sconfitta è stata in parte immeritata.

Inzaghi è stato in grado di ‘bloccare’ i calciatori di maggiore qualità e il gol nel secondo tempo è nato dalle individualità dei campioni. In campionato è stato raggiunto l’obiettivo della qualificazione in Champions League, senza dimenticare le vittorie di Coppa Italia e Supercoppa.

Il futuro di Simone Inzaghi

Simone Inzaghi si è confermato vincente ed un allenatore bravissimo a preparare le finali. E’ finito nel mirino delle principali squadre in Italia e all’estero e l’addio non è completamente da escludere. L’Arabia Saudita continua a dominare il mercato allenatori e calciatori e avrebbe messo nel mirino proprio il tecnico dell’Inter.

Simone Inzaghi è concentrato sul nuovo progetto dell’Inter ma la situazione è in continua evoluzione. Le critiche nei confronti dell’allenatore sono state feroci, in più le possibili cessioni dei big rischiano di compromettere il rapporto. Nelle ultime ore è arrivata un’offerta shock dall’Arabia Saudita, alla ricerca di allenatori di alto livello. Simone Inzaghi riflette e la decisione definitiva è attesa a stretto giro di posta.