Iscrizioni Serie B e Serie C, presentate le domande: i club a rischio e i ripescaggi

CalcioWeb

La stagione 2023/2024 inizia con il giallo e il riferimento è alla presentazione delle domande per l’iscrizione ai prossimi campionati. Una situazione delicata e paradossale è quella legale al Lecco, neopromnosso in Serie B al termine di una stagione sorprendente e reduce dal successo in finale contro il Foggia. Il Lecco rischia di perdere clamorosamente la promozione per la questione dello stadio. Il Rigamonti-Ceppi non è infatti a norma per la categoria e per le gare casalinghe il Lecco ha scelto l’Euganeo di Padova.

Il problema riguarda il mancato via del Prefetto, ormai fuori tempo massimo. Il Lecco farà ricorso, ma il rischio di esclusione dal campionato è concreto. Il Brescia continua a sperare nel ripescaggio.

La situazione della Reggina

La Reggina ha completato regolarmente tutte le procedure per l’iscrizione entro la scadenza prestabilita, pagando addirittura in anticipo il saldo di quasi 800 mila euro con l’erario onde evitare brutte sorprese con il ricorso del Brescia. L’ulltimo foglio firmato è arrivato alle 22.50 di martedì 20 giugno, entro i termini previsti. E’ stata presentata la documentazione completa e nei termini previsti, il verdetto lo esprimerà la Covisoc entro il 30 giugno.

La situazione del Siena

Il Siena si è iscritto al prossimo campionato di Serie C ma con riserva. La domanda è infatti incompleta e la Covisoc potrebbe estromettere il club dal prossimo campionato. Il rischio esclusione è concreto e si profila l’ingresso nel campionato dell’Atalanta U23, pronta a fare compagnia alla Juventus.