L’Italia chiude la Nations League al terzo posto: bella vittoria contro l’Olanda

L’Italia chiude al terzo posto la Nations League e le prospettive per il futuro sono interessanti. Il passo in avanti della squadra di Roberto Mancini è stato evidente e la prestazione altalentante contro la Spagna è già alle spalle. In particolar modo l’inizio nella finale per il terzo/quarto posto è stato di altissimo livello, poi gli azzurri sono riusciti a controllare il vantaggio.

L’Olanda ha confermato tantissime difficoltà, soprattutto in fase difensiva mentre la manovra in attacco è stata come al solito pericolosa. L’Italia si avvicina con grande fiducia alle prossime gare di qualificazioni agli Europei.

La cronaca

L’Italia si schiera con il tridente formato da Gnonto, Retegui e Raspadori, a centrocampo Frattesi e Cristante, in difesa Bungiorno. L’Olanda risponde con Lang, Gakpo e Malen. L’avvio di partita degli azzurri è strepitoso e l’uno-due è devastante con i gol di Dimarco e Frattesi. Ancora l’interista è pericoloso, Gakpo sfiora il gol alla fine del primo tempo.

Nella ripresa forcing degli Orange, in grado di riaprire la partita con Bergwijn. Al 73′ è Chiesa, entrato 10 minuti prima, a ristabilire il doppio vantaggio. All’82’ gol annullato a Weghorst per fuorigioco. Finisce 2-3 con gol finale di Wijnaldum e l’Italia chiude al terzo posto.