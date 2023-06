Italia Under 21, addio con Nicolato dopo il flop all’Europeo: il nome del sostituto

CalcioWeb

Vero e proprio flop dell’Italia all’Europeo Under 21. E’ fortissima la delusione in casa azzurra dopo la sconfitta contro la Norvegia e l’addio anticipato alla competizione. In tre partite l’Italia ha conquistato appena tre punti, frutto della vittoria contro la Svizzera e le sconfitte contro Francia e Norvegia.

Il rendimento degli Azzurrini è stato condizionato da gravissimi errori arbitrali in occasione della partita contro la Francia e l’introduzione del Var dai quarti di finale suona sempre di più come una beffa. Il tecnico Nicolato è stato considerato uno dei principali responsabili del disastro e l’addio è inevitabile. Circola già il nome del possibile sostituto.

Carmine Nunziata allenatore dell’Under 21

Tutti gli indizi portato a Carmine Nunziata, protagonista di un ottimo rendimento al Mondiale Under 20 sulla panchina dell’Italia. Il percorso degli Azzurrini si è fermato in finale contro l’Uruguay.

Carmine Nunziata è un ex calciatore e allenatore classe 1967. Ex centrocampista centrale, nel corso della carriera da calciatore ha indossato tante maglie: Inter, Virescit, Pavia, Foggia, Padova, Torino, Brescia, Montichiari, Alzano Virescit, Seregno e Pievigina. Nel 2003 ha intrapreso la carriera da allenatore all’Arzachena, poi Alghero, Salò, Seregno, Berretti del Milan e poi la trafila dell’Italia dall’Under 17 all’Under 20. Adesso il probabile passaggio all’Under 21, dopo le esperienze da assistente e vice.