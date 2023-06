La Juve si congratula con il West Ham, Commisso: “chi prende le decisioni in quella squadra?”

CalcioWeb

La finale di Conference League si è conclusa con il trionfo del West Ham, la delusione in casa Fiorentina è ancora altissima. La squadra di Vincenzo Italiano è stata beffata nei minuti finali della partita. Al termine del match si è registrato il messaggio di complimenti della Juventus al West Ham, come già successo con il Siviglia dopo la vittoria dell’Europa League contro la Roma.

L’episodio ha scatenato momenti di discussione, in particolar modo dal presidente della Fiorentina Rocco Commisso, nel corso della conferenza stampa di fine anno non ha risparmiato una bordata: “non mi è piaciuto affatto, non so chi prende le decisioni in quella squadra…Qui non sarebbe mai successo”.